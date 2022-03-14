التنمية المحلية: نبذل قصارى جهدنا لدعم ذوي الهمم وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوى الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ودعم كل المجالات التعليمية والطبية والترفيهية.

جاء ذلك عقب حضور وزير التنمية المحلية توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وجميعة رسالة للأعمال الخيرية، اليوم الإثنين؛ لتوفير 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم اللازم للقيام بحزمة من التدخلات العاجلة؛ لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التي تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات لتمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم حلول متكاملة، وكذا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً وتمكين المرأة اقتصادياً خاصة المرأة المعيلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حمزة درويش، ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية الدكتور شريف عبد العظيم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بذوي الهمم في ظل رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفاليات "قادرون باختلاف" في نسخها الثلاث السابقة، وتوجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع المصري التي تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية.

وأوضح أنه سيتم وفقاً للبروتوكول السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من "ذوي الهمم" والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد وذلك حتى نهاية سنة 2022، والسماح لذوي الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق، وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك مجاناً طوال عام 2022.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، إننا سنقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي مما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية، أن البروتوكول سيساهم في التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ.