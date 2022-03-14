الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا مجددا مع بينيت

أعلن الكرملين مساء اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا مجددا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ بينيت بوقوع هجوم صاروخي على مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الانفصالية الموالية لموسكو، وقال إن 20 مدنيا لقوا حتفهم في هذا الهجوم.

وتابع الكرملين أن الاتصال تطرق أيضا إلى المفاوضات الروسية الأوكرانية الراهنة.

كان بينيت تحدث عدة مرات مع بوتين وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وكان زيلينسكي اقترح مؤخرا أن تكون القدس مكانا محتملا لإجراء مفاوضات مع بوتين حول إنهاء الحرب.

يذكر أن إسرائيل لها علاقات جيدة بكل من روسيا وأوكرانيا، كما تستعد الحكومة الإسرائيلية لإيواء في الشهور المقبلة نحو 100 ألف شخص من أوكرانيا من اليهود أو ممن لهم أقارب يهود وبالتالي لهم أحقية في الهجرة.

ووفقا لبيانات الوكالة اليهودية، فإن هناك في روسيا نحو نصف مليون شخص لديهم نفس الأحقية، وقد أدت الحرب إلى تزايد الاهتمام من قبل هؤلاء المهاجرين المحتملين بالسفر إلى إسرائيل.