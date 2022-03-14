أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الأوكرانيين الذين لجأوا إلى دول الجوار جراء الهجوم العسكري الروسي، تجاوز 2.8 مليون شخص، حتى 12 مارس الجاري.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها، الإثنين، إن مليونين و808 آلاف و792 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وأضافت أن مليونًا و720 ألفًا و227 لاجئاً، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، عبروا إلى بولندا، و255 ألفًا و291 وصلوا إلى الأراضي المجرية.

وانتقل اللاجئون الآخرون إلى سلوفاكيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وروسيا البيضاء ودول أخرى في أوروبا.

وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا في حال تفاقم الوضع.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.