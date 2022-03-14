أوكرانيا تعلن وقوع انفجار قرب أكبر محطاتها النووية

قالت مصادر أوكرانية اليوم الاثنين إن القوات الروسية فجرت أجزاء من مستودع للذخيرة بالقرب من محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا، والتي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

وأفادت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجوأتوم" على تطبيق تليجرام بأن الانفجار وقع قرب أنقاض منشأة للتدريب العسكري. ولم يتم التحقق من تلك المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الروسي.

وأضافت "إنرجوأتوم" أن العاملين في المحطة توقفوا بشكل مؤقت عن العمل بسبب الانفجار. ولم يتم الكشف بعد عما إذا كان قد حدث تغيير في مستويات الإشعاع بسبب الحادث.