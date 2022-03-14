أوكرانيا: مقتل مدنيين جراء سقوط قذيفة مدفعية روسية على مبنى سكني في كييف

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قُتل مدنيان أوكرانيان، جراء سقوط قذيفة مدفعية روسية استهدفت مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق في العاصمة كييف.

وقالت مؤسسة خدمة الطوارئ الأوكرانية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تلجرام"، إنّ وحدات من الجيش الروسي أغارت على كييف بالمدافع عند الساعة 05: 09 بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن إحدى القذائف أصابت مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق في منطقة أوبولونسكي التابعة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في المبنى إلى جانب مقتل مدنيين اثنين.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.