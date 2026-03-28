إيران تغرق في «ظلام رقمي» مع استمرار انقطاع الإنترنت وسط الحرب في الشرق الأوسط

بعد 4 أسابيع من بدء انقطاع الانترنت في إيران، لا يزال معظم السكان معزولين عن المصادر الإخبارية غير الرسمية ولديهم اتصال ضئيل بباقي العالم.

وقالت منظمة نتبلوكس، التي ترصد انقطاع الإنترنت، اليوم السبت، إنه منذ حوالي شهر تحديدا، غرقت إيران في "ظلام رقمي" عندما قطعت السلطات الوصول إلى الانترنت الدولي.

وكتبت منظمة نتبلوكس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن انقطاع الانترنت لا يزال ساريا "في انتهاك لحق الإيرانيين في التواصل والبقاء على إطلاع (بالأخبار)". ومدة انقطاع الإنترنت هو الأطول في تاريخ إيران حتى الآن.

ومنذ الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأولى على البلاد في 28 فبراير، يصل معظم الإيرانيين فقط إلى شبكة إنترنت داخلية يفرض عليها قيود حيث تحتوى على محتوى توافق عليه الدولة فقط.