فيليكس ماجات يحدد شروط خروج هيرتا برلين من كبوته

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دعا فيليكس ماجات للوحدة في فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد يوم من تعيينه كمدير فني مؤقت لنهاية الموسم.

وقال في مؤتمر صحفي :"نحتاج كلنا للعمل سويا للخروج من هذا الموقف الصعب- الأمر لا يتعلق بي أو (المدير الإداري) فريدي بوبيتش، الأمر متعلق فقط بهيرتا برلين".

وأضاف:" تحقيق هدفنا سيحدث فقط عندما نكون في كامل تركيزنا على المهمة وأن نركز على الضروريات".

وأدت الخسارة في خمس مباريات متتالية لرحيل المدير الفني السابق تايفون كوركوت مطلع الأسبوع، حيث يقبع الفريق حاليا في المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وقال بوبيتش :"نعلم الوضع الذي نتواجد فيه. لدينا ثماني مباريات، ربما 10، لقلب الأمور".

وأضاف:" قررنا أننا بحاجة لمدرب لديه خبرة وشخصية قوية، وتقدم فيليكس. سعيد لأنه قرر قبول المهمة".

وفاز ماجات /68 عاما/، المشهور بتدريباته الشاقة، بثنائية الدوري والكأس مرتين مع بايرن ميونخ وقاد فولفسبورج لتحقيق لقب الدوري الألماني بشكل مفاجئ في 2009.

ولكن بعد فترة تدريبية غير جيدة مع فولهام في إنجلترا عام 2014 ابتعد عن التدريب باستثناء خوض تجربة تدريبية قصيرة في الصين.

وقال ماجات :"لم أقم بأي شيء في حياتي سوى ممارسة كرة القدم. أعشق هذه اللعبة. أعتقد أنني أثبت من قبل أن بإمكاني التكيف في أوضاع مختلفة، ويوجد شيئ ما هنا يناسبني. أريد مساعدة هيرتا وإبقاء الفريق في الدوري".

ولم يكافح هيرتا في الملعب فقط هذا الموسم، ولكن كان هناك اختلافات علنية عديدة في وجهات النظر بين مجلس الإدارة والمستثمر لارس فيندهورست الذي ضخ الملايين في النادي.

ويأمل ماجات حاليا أن يقلب الأمور، بداية من مباراة فريقه المقرر إقامتها يوم السبت المقبل أمام هوفنهايم، الذي يتطلع للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.