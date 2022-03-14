وزير خارجية أوكرانيا: يجب زيادة الضغط حتى تكف روسيا عن هجومها

بحث وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، مع نظيرته البريطانية ليز تروس، هاتفيًا، مزيدًا من الإجراءات بشأن تطبيق عقوبات إضافية ضد روسيا.

وقال كوليبا -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- "يجب أن يزداد الضغط حتى تكف روسيا عن هجومها"، معربا عن امتنانه للمملكة المتحدة لزيادة دعمها لأوكرانيا.

ومن جانبها، قالت تروس -في تغريدة- إن بلادها تبذل كل ما تستطيع لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم الأسلحة الدفاعية والمساعدات الإنسانية، مضيفة أنها تحدثت مع كوليبا، وأثنت على "شجاعة القيادة والشعب الأوكراني".