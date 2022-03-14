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وزير خارجية أوكرانيا: يجب زيادة الضغط حتى تكف روسيا عن هجومها

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
كييف - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:00 ص

بحث وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، مع نظيرته البريطانية ليز تروس، هاتفيًا، مزيدًا من الإجراءات بشأن تطبيق عقوبات إضافية ضد روسيا.

وقال كوليبا -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- "يجب أن يزداد الضغط حتى تكف روسيا عن هجومها"، معربا عن امتنانه للمملكة المتحدة لزيادة دعمها لأوكرانيا.

ومن جانبها، قالت تروس -في تغريدة- إن بلادها تبذل كل ما تستطيع لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم الأسلحة الدفاعية والمساعدات الإنسانية، مضيفة أنها تحدثت مع كوليبا، وأثنت على "شجاعة القيادة والشعب الأوكراني".

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