التعليم العالي والرياضة تبحثان استعدادات استضافة مصر بطولة العالم للإسكواش للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اجتماعًا مساء أمس الأحد، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وصبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وسامح فريد رئيس جامعة نيوجيزة، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وثمن عبدالغفار مشاركة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم بطولة العالم للإسكواش للجامعات، التي ستُقام في مصر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي، وإبهار العالم وإظهار قُدرة مصر على استضافة البطولات الدولية.

وناقش الاجتماع اللمسات الأخيرة لتنظيم مصر بطولة العالم للإسكواش للجامعات، وتقديم كل إمكانيات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة، وتم التأكيد على زيارة وفد دولي من الاتحاد الدولي للإسكواش إلى مصر يوم 21 مارس الجاري؛ للوقوف على استعدادات مصر لاستضافة هذه البطولة العالمية، وزيارة بعض ملاعب البطولة بجامعة نيوجيزة وأماكن الإقامة.

وشدد عبدالغفار على ضرورة إعداد برنامج زيارة مُميز للجنة الدولية للتأكد من قدرة مصر على استضافة هذا الحدث العالمي بما تملكه من منشآت رياضية متميزة.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

وتابع عبدالغفار -خلال الاجتماع- استعدادات الاتحاد لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بالجامعات خلال شهر رمضان الكريم، بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، واستعرض البرامج والأنشطة الرياضية المُزمع إقامتها ومقترحات تنظيم نهائيات الدورة الرياضية للجامعات رقم (49)، بالإضافة للموافقة على تنفيذ برامج مسابقات التحدي بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والاتحاد المصري للرياضة للجميع، وذلك خلال شهر رمضان القادم.

وأشار صبحي حسانين إلى الجهود التي يقوم بها الاتحاد الرياضي للجامعات، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة بين الشباب الجامعي، مُثمنًا تسخير كل الإمكانات المتاحة لإنجاح استضافة مصر لبطولة العالم للإسكواش للجامعات.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس مبدئيًا على الدعوة الواردة من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للجامعات اليونيفرساد، والمُزمع إقامتها بالصين خلال الفترة من 26 يونيو حتى 4 يوليو من العام الجاري.

وافق المجلس على الاحتفال باليوم الرياضي الإفريقي خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان القادم، كما وافق المجلس على تنظيم جامعة أسوان لسباق النيل الأول للسباحة الطويلة وسباق الكاياك، خلال شهر مارس الجاري.

وأحيط المجلس علمًا بالجامعات التي أكدت المشاركة في الدورة الإفريقية العاشرة للجامعات والمزمع إقامتها خلال شهر يونيو من العام الجاري بمدينة نيروبي.