استمرار معرض كتاب الأنفوشي بالإسكندرية حتى 21 مارس

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، أمس الاثنين، افتتاح معرض للكتاب تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويضم أحدث إصدارات الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٣، ضمن خطتها الهادفة إلى الوصول للقارئ بجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا على الاعتداد بأهمية الكتاب كعامل أساسي في قيمة المعرفة.

ويشتمل المعرض، على ١٨ سلسلة أدبية من أحدث الإصدارات، وما أصدرته الهيئة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها مجموعة طه حسين التي تحمل ٢٠ عنوانًا بمناسبة الذكرى الـ50 لرحيل عميد الأدب العربي، والسلاسل المميزة الأخرى مثل روائع المسرح العالمي، والهوية، وكتابات نقدية، وآفاق عالمية، وإصدارات النشر الإقليمي، وسلسلة الذخائر، وكتب الدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال التي يبدأ سعرها من جنيه واحد.

وبدوره، أكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، أن قصور الثقافة حريصة على الوصول بإصداراتها إلى الجمهور المصري في جميع المحافظات، بعد الإقبال الكبير عليها وخاصة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وهناك خطة بالفعل لإقامة المزيد من المعارض المحلية داخل مواقع الهيئة بالمحافظات، بخلاف تزويد منافذ الهيئة بالمحافظات بأحدث الإصدارات، وهو ما تم بالفعل في عدد منها وجارٍ تزويد باقي المنافذ.

وشهد افتتاح المعرض، نخبة من الأدباء والمهتمين بالثقافة، ومنهم أحمد فضل شبلول، ورشاد بلال، وعايدة باسيلي، ومحمد القاسم وغيرهم، ود. سحر الشريف الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتغريد كامل مدير عام التسويق بهيئة قصور الثقافة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٢١ مارس الجاري، ويستقبل القصر الرواد في تلك الفترة يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا ومن الخامسة حتى العاشرة مساء.