قافلة خدمية وإنسانية لتوفير المستلزمات الغذائية وغير الغذائية بشمال سيناء

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أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالي مناطق "العريش، الشيخ زويد، بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء.

وتم إقامة معرضا على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يتم من خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تم الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وسيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات الشرطية التي تقدمها قطاعات الوزارة.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

وقد لاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالي محافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك