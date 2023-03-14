فيريرا يضع برنامجا تأهيليا للاعبي الزمالك استعدادا لشباب بلوزداد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير في الدوري ، في حين ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مواجهة إنبي الأخيرة، تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية لمدة تقترب من 25 دقيقة ، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

في حين خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لمدة دقائق ، اعقبها فقرة تدريبات خفيفة بالكرة، تحت قيادة حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد ، في وجود البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.