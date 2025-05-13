الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها يوم 15 مايو الجاري، في مدينة إسطنبول التركية.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن «الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول»، موضحًا أن «موسكو تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى الرئيس بوتين، ذلك ضروريا».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.

وأعلن بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.

وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو الجاري، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء مفاوضات بناءة بين الجانبين.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل سفارتي البلدين.