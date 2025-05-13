وزير إسرائيلي: نرفض أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، دافيد أمسالم، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل يجب أن تفكر "خارج الصندوق" وتتخذ قرارات حاسمة بمفردها، دون الخضوع لضغوطات خارجية.

وأضاف أمسالم، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "ريشيت بيت"، أنه إذا حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط على إسرائيل لوقف الحرب أو للإبقاء على حركة حماس، فإن ذلك لن يحدث، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأكد الوزير رفض إسرائيل القاطع لأي محاولة لإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن هذه الفكرة سترفض بقوة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرهان الذي تبناه أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقائل بأن ترامب سيمنح إسرائيل ضوءً أخضر لشن حرب واسعة على غزة، بدأ ينهار تدريجيا، في ظل مؤشرات متزايدة على رغبة واشنطن في تهدئة التصعيد.

وأضافت الصحيفة أن التوجهات الاستراتيجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تتبلور بوضوح بعد مرور ستة أشهر على فوزه في الانتخابات، مشيرة إلى أنه يفضل عقد الصفقات والتسويات الدبلوماسية على خوض حروب جديدة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو قد يُضطر إلى إعادة تقييم مساره، لا سيما بعدما ضاق عليه هامش المناورة السياسي، رغم مواصلته الخطاب التحريضي الذي يخاطب به قاعدته الداخلية.