العمل: إنفاق 319 مليونًا و680 ألف جنيه لدعم منظومة التدريب المهني

جبران: توجيهات الرئيس السيسي محل تنفيذ بتنمية مهارات الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج وتقديم المنح المجانية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ أول يوليو 2024 وحتى أول مايو 2025 الجاري بلغ 85 مليونًا و745 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن 319 مليونًا و680 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

وأضاف جبران، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنعقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن الوزارة مستمرة في دعم كل ما من شأنه النهوض بالتدريب الفني والمهني، لما له من تأثير مباشر في تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد جبران، أن الصندوق يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال رفع كفاءة الشباب، وتوفير فرص تدريب حقيقية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأشار إلى أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة تشمل إنشاء مراكز تدريب جديدة، وتحديث المناهج التدريبية، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، مع توفير منح مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق، كما استعرض الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق خدمات التدريب لتشمل مختلف المحافظات، مع التركيز على التخصصات الفنية المطلوبة في المشروعات القومية والأسواق الخارجية.