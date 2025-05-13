ضبط مكتب سياحة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط مكتب سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، استيلاء مكتب "بدون ترخيص" على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنه مكتب مرخص "على خلاف الحقيقة"والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبط القائم على إدارته، وعُثر بداخله على عدد من ورق الدعايا للرحلات، وعدد من دفاتر إيصالات استلام نقدية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة، برامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.