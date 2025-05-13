تصدرت الألوان البنفسجية الملكية الشاشات والصور، وكانت سيدة المشهد عند استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمملكة العربية السعودية.

ولم يقتصر اللون البنفسجي على البساط السعودي لكبارالزوار بل طغى أيضا على ملابس ترامب بربطة عنق بنفسجية مميزة، ليسرد المشهد فصلا جديدا في تاريخ لون الملوك الذي تمتد جذوره لعصر الفراعنة.

وتسرد جريدة الشروق، نقلا عن مواقع متحف كارنيجي، ووكالة الأنباء السعودية، وهانتر لاب، ووينتسور آند نيوتن، نبذة عن تاريخ البنفسجي الملكي وعلاقته بالبساط الرسمي السعودي لاستقبال الزائرين.

-منذ فجر التاريخ

عرف الإنسان اللون البنفسجي منذ 50 ألف سنة، حيث تم اكتشاف العديد من اللوحات البدائية في كهوف العصر الحجري مرسومة بالألوان البنفسجية، وكان يرجح أن خليط المنجنيز مع الدهن الحيواني مصدر مناسب للبنفسجي الخاص بالرسم، وتعد كهوف فرنسا وأستراليا نماذج على دور اللون البنفسجي القديم في الفنون.

-نشأة لون الملوك

تعد الحضارة الفرعونية من أقدم الحضارات المستخدمة للبنفسجي في الملابس، وذلك عبر صبغة عصير التوت ولكن تلك الصبغات كانت ضعيفة لا تصلح للملابس الفخمة، ولكن ولادة البنفسجي الملكي كانت على يد الفينيقيين الذين استخلصوا لون الملوك من الحلزون البحري، وكان الثوب الواحد يحتاج آلاف الحلزونات؛ ما جعل اللون نادرا وثمينا.

-حصري للملوك

تناقلت الحضارات تقنية الفينيقيين في استخلاص لون الملوك، وسرعان ما وجد طريقه للقصور، حيث نصت القوانين اليونانية القديمة على جعل اللون البنفسجي زيا رسميا للنبلاء، ومنع بقية الشعب من ارتداءه، وذهب الرومان لأبعد من ذلك بمعاقبة من يرتديه من العامة ولو كان بنفسجيا مزيفا.

وتوارث البيزنطيون عادة اللون الملكي لتتزين به حجرات ولادة الملوك ثم استمر اللون الملكي مع البريطانيين بشكل أكثر تشددا، إذ أمر الملك هينري الثامن بإعدام أحد الأشخاص بسبب ارتداء اللون الملكي.

-وصفة جعلته في متناول الجميع

حاول أحد الكيميائيين في منتصف القرن الـ19 تعديل دواء مضاد للملاريا، حين انسكب بعض الكحول على الدواء، صانعا لونا بنفسجيا كان يعتبر لون الملوك، ومنذ اختراع تلك الوصفة الرخيصة أصبح البنفسجي في متناول الجميع، ولكن أناقته ومظهره المحايد جعله مستمرا بين الألوان المفضلة في السنوات اللاحقة.

-البنفسجي والهوية السعودية

يعبر البنفسجي عن البيئة الطبيعية السعودية خاصة بفصل الربيع حيث تنتعش زهور الخزام المعروفة باللافندر وكذلك الريحان في البوادي السعودية لتشكل ما يشبه البسط البنفسجية، وكان ذلك بحسب الإعلام السعودي الرسمي سببا في اتخاذ البساط البنفسجي لاستقبال كبار الزائرين بداية من عام 2021.

-فن السدو والبساط السعودي

يتميز البساط البنفسجي السعودي بالتزين بفنون السدو، وهو فن بدوي منتشر في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدم لصناعة بيوت الشعر وأثاث المجلس، ويصاحب العديد من الطقوس الشعبية كالأعراس، ويعتمد على حياكة صوف وأوبار مختلف الماشية من الإبل والماعز والخراف، ثم تلوينها بالمواد الطبيعية المتوافرة ورسمها بأشكال هندسية لها رمزية في المجتمع السعودي، وأولت المملكة اهتماما واسعا بفنون السدو، حيث أقامت خلال الـ7 سنوات الماضية معارض كبرى، ومبادرات لتعليم والتوعية بالفن العربي التراثي.



