اتحاد القوات المسلحة الألمانية يدعو إلى تعلم الدروس من أوكرانيا

دعا رئيس اتحاد القوات المسلحة الألمانية، أندريه فوستنر، إلى تعلم الدروس من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال فوستنر في تصرحات لمحطة "دابليو دي آر 5" الألمانية الإذاعية، اليوم الثلاثاء، إن الساسة الألمان لم يفعلوا الكثير حتى الآن لمكافحة "الحالة الكارثية" للقوات المسلحة الألمانية، مشيرا إلى مجموعة واسعة من أوجه النقص، بما في ذلك في أنظمة الأسلحة وإمدادات الذخيرة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، مؤخرا إن ألمانيا ليست مستعدة للدفاع حاليا، وأن البلاد "لا يمكن أن تستمر على هذا النحو".

وقال فوستنر في تصريحات أخرى لمحطة "بايرن 2" الإذاعية إن الحكومة لا تزال تتصرف على نطاق محدود "على غرار الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا"، معربا عن سعادته وثقته بوزير الدفاع الجديد.

وذكر فوستنر لـ "دابليو دي آر"، أن ألمانيا الآن أصبح لديها وزير دفاع "غير صبور، يتعامل مع الأمور ويشرح بوضوح في مجلس الوزراء سبب عدم حاجته إلى المزيد من المال فحسب، ولكن لماذا يحتاج أيضا إلى قوانين مختلفة".

ويمثل الاتحاد مصالح جميع الجنود والعاملين النشطين والسابقين في الجيش الألماني وأفراد أسرهم والمُعالين الباقين على قيد الحياة. ويضم الاتحاد حوالي 200 ألف عضو.

وتعتزم مفوضة الجيش الألماني للشئون البرلمانية، إيفا هوجل، لتقديم تقريرها السنوي لعام 2022 اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمادة "45 ب" من الدستور الألماني، يساعد مفوض الدفاع في البرلمان في الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة، لكنه يعتبر أيضا مدافعا عن الجنود، ويمكنهم اللجوء إليه في أي وقت.