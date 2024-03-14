السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع في قتل محاسب وسرقته في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 16491 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2023، بمعاقبة سباكا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بالشروع في قتل محاسب وسرقة أمواله.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه وسرقة مبلغ مالي منه بمركز الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض (له نصل معدني) وتحين الفرصة مستغلا ضعفه ومرضه وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضرب باستخدام تلك الأداة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهم سرق مبلغ مالي مملوك للمجني عليه من داخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات، فيما تبين من التحريات أن المجني عليه كان متواجدا بالغرفة التي يقطن بها رفقة المتهم وشعر بالإعياء وتلازم الفراش وفوجيء بالمتهم يعتدي عليه بالضرب ويضربه في أنفه حتى فقد الوعي وحين أفاق تبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالبطن وسرقة ماله على النحو المبين في التحقيق.