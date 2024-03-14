العثور على طفلة حديثة الولادة في سمالوط بالمنيا

أمرت النيابة العامة بمركز سمالوط، شمال المنيا، بالتحفظ علي طفلة تم العثور عليها عمرها 3 أيام، داخل حضانة مستشفي سمالوط التخصصي، تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة وحماية الطفل بالوحدة المحلية، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعد مدير الأمن للحماية والمرور والمشرف علي مركز سمالوط، يفيد بعثور الأهالى والأجهزة الأمنية على طفلة رضيعة عمرها 3 أيام ملقاة علي طريق سمالوط- البيهو، ولم يتم معرفة الجاني.



انتقل علي الفور العقيد محمد مصطفي مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز والرائد يحى شاهين رئيس مباحث سمالوط شرق، وقوة أمنية وتم معاينة موقع العثور على الطفلة وكلف رجال المباحث بالتحري السريع للوقوف على أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت وحدة حقوق الطفل بالتحفظ علي الطفل وتحت إشراف مندوب الشرطة، وإيداعه داخل حضانة مستشفي سمالوط التخصصي لتلقيه الرعاية الطبية.