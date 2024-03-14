تضامن الغربية: فحص 139 حالة مجانا بقافلة طبية بقريتي بلشاي وكفر المحروق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، تنفيذ إحدى الجمعيات قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعي وتحت إشراف المديرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 139مريضا ضمن الأولى بالرعاية بقريتي بلشاي وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية الرجبية مركز السنطة.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، لافتا إلى إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.