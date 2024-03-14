مدرب سيمبا: علينا التحضير بجدية لمباراة الأهلي بدوري الأبطال

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تحدث الجزائري عبدالحق بن شيخة المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين سيمبا والأهلي يوم 29 مارس في تنزانيا، فيما ستلعب مباراة الإياب بالقاهرة في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وقال بن شيخة في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه: «رمضان كريم لكل الشعب التنزاني، عدت لقيادة الفريق، وغدا لدينا مباراة في الدوري وبعدها علينا الاستعدادا لمباراة كبيرة ضد الأهلي».

وأتم: «علينا التحضير لهذه المباراة بجدية، ونأمل أن يحضر جمهورنا ليظهر لهم أن لدينا شعب خلفنا، ونريد الضغط عليهم حتى لا نندم".