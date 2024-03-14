تقرير أوروبي يحث على حماية حقوق المتحولين جنسيا بشكل أفضل

أفاد تقرير صدر اليوم الخميس عن مجلس أوروبا بأنه يجب على الدول حماية حقوق الأفراد المتحولين جنسيا بشكل أفضل.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش لدى إصدارها تقرير جديد بعنوان "حقوق الإنسان والهوية الجنسانية والتعبير": "تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن رفع الحواجز التي يواجهها الأشخاص المتحولون في ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وقالت مياتوفيتش إنه على الرغم من زيادة ظهور الأشخاص المتحولين والتقدم الكبير المحرز في جميع أنحاء أوروبا، إلا أن هناك "معدلات عالية بشكل صادم من التمييز والعنف وانعدام الأمن الذي يعاني منه الأشخاص المتحولون في حياتهم اليومية".

ومن بين التوصيات الرئيسية، يدعو المجلس الدول إلى ضمان حصول هؤلاء الأفراد على "وصول فعال وخال من وصمة العار إلى خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالمتحولين جنسيا" دون الحاجة إلى تقديم تقييم نفسي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاعتراف صراحة بالهوية والتعبير الجنساني على أنهما "أساس محظور للتمييز في تشريعات مكافحة التمييز"، بحسب التقرير.

ووفقا لمجلس أوروبا، فإن أي شخص يمكنه إظهار الخوف من الاضطهاد كشخص متحول جنسيا يجب أن يكون قادرا على الاعتراف به كلاجئ. وفي السجون، ينبغي تقييم مركز الاحتجاز المناسب على أساس كل حالة على حدة.

وأوصى التقرير بأن يكون جميع الأشخاص قادرين على استخدام مرافق الصرف الصحي "بطريقة كريمة وآمنة، وفقا لهويتهم الجنسية عندما يتم فصلها بين الجنسين".

وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949 لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا. وهو مستقل عن الاتحاد الأوروبي ولديه أعضاء أكثر من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية تقريبا.