مسئول بصحة غزة: حالات الإصابة والوفاة جراء سوء التغذية في ازدياد

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة مروان الهمص، إن حالات الإصابة والوفاة، بسبب سوء التغذية في ازدياد.

وأوضح الهمص في تصريح صحفي، اليوم السبت، نقلته وكالة «صفا»، أن 53 حالة وفاة في القطاع بسوء التغذية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأمراض الجلدية والمعدية تنتشر في القطاع، في ظل عدم وجود مياه نظيفة، منوهًا أن معظم المتبرعين بالدم يعانون فقر الدم.

وأضاف أن مرضى الكلى والسرطان يموتون بسبب إغلاق القطاع، وهناك آلاف الأطفال والنساء يصطفون أمام التكايا للحصول على غذاء.

ولفت إلى أن طفلة وُلدت أمس في القطاع دون دماغ، بسبب نقص الغذاء.

وذكر الهمص أن الاحتلال يقصف حفلات الزفاف في القطاع، محملًا المجتمع الدولي مسئولية حماية المستشفيات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.