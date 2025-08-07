تظاهر مئات اليساريين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، قرب شمال قطاع غزة، احتجاجا على سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين في القطاع.

ونشرت حركة "نقف معا"، وهي تجمع يساري يضم يهودا وعربا من إسرائيل مقطع فيديو يوثق التظاهرة التي نظمتها قرب الحدود بالجانب الإسرائيلي، وظهرت في التسجيل رئيسة الحركة، رولا داوود، وهي تحمل كيسا من الطحين، في إشارة رمزية إلى رفض التجويع الإسرائيلي المفروض على غزة.

وقال ألون لي جرين، أحد مؤسسي الحركة، عبر منصة "إكس"، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت نشاطهم الاحتجاجي قرب الحدود.

وأوضح أن المشاركين في التظاهرة دعوا إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل كل المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.