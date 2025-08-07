شهدت محافظة الغربية، مساء اليوم، أجواءً احتفالية كبيرة نظمها مؤيدو وأعضاء حزب "مستقبل وطن" احتفالًا بفوز مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

واحتشد المئات من المواطنين في منطقة الاستاد بمدينة طنطا، حاملين أعلام مصر ولافتات الحزب، وسط ترديد الأغاني الوطنية وإطلاق الألعاب النارية، تعبيرًا عن فرحتهم الكبيرة بهذا الانتصار السياسي.

وأعرب النائب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية والفائز في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن سعادته البالغة بثقة أهالي الغربية، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا للعمل بجد من أجل خدمة المواطنين وتمثيلهم بأفضل صورة داخل المجلس، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في جميع مراكز المحافظة.

من جانبه، وجّه المهندس شريف الجبالي، أمين العمل الجماهيري بمحافظة الغربية، الشكر لكل من شارك في دعم مرشحي الحزب، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة تعكس مدى ارتباط الحزب بالمواطنين والتقدير الكبير الذي يحظى به بين الناس.

وأضاف أن الأمانة ستنظم عددًا من الفعاليات واللقاءات الجماهيرية في الفترة المقبلة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم.