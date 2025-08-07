سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الخميس تسجيل أستراليا فائضا تجاريا بقيمة 365ر5 مليار دولار أسترالي خلال يونيو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان محللون يتوقعون وصول الفائض 18ر3 مليار دولار مقابل 604ر1 مليار دولار خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة و238ر2 مليار دولار وفقا للبيانات الأولية.

وزادت صادرات أستراليا خلال يونيو بنسبة 6% شهريا إلى 318ر44 مليار دولار أسترالي، بعد تراجع بنسبة 3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 7ر2% وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.

في المقابل تراجعت واردات أستراليا بنسبة 1ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 8ر3% وفقا للبيانات الأولية خلال مايو.