زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يهاجم نتنياهو ويدعو إلى انتخابات في إسرائيل

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الخميس، إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، قائلاً إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضل طريقه"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين سيختارون قادة أفضل إذا أتيحت لهم الفرصة".



وقال شومر في خطابه أمام مجلس الشيوخ: "كداعم طوال حياتي لإسرائيل، لقد أصبح من الواضح لي، أن التحالف الذي شكله نتنياهو لم يعد يُلبي حاجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".



وأضاف شومر أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح"، مضيفا أن "حل الدولتين هو وحده الحل الواقعي والمستدام"، وفقا لمحطة "أي 24" الإخبارية.



وشدد شومر على ضرورة أن تسلك إسرائيل طريقا نحو السلام والاستقرار في المنطقة.



وحذر السيناتور الأمريكي البارز، وهو حليف قوي لإسرائيل، على خطر أن تصبح إسرائيل "منبوذة" دوليا في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.



وأكد شومر أن "إسرائيل لا يمكن أن تنجح إذا ظلت معزولة عن بقية العالم".



وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قد أعطى إشعارًا مسبقًا للبيت الأبيض قبل الإدلاء بتصريحاته.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي في إيجاز افتراضي مع صحفيين الخميس: "لقد أعطى فريقنا إشعارا مسبقا"، وأردف: "لقد كان لدينا إشعار مسبق بأنه سيدلي بهذه التصريحات"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.



وقال كيربي: "نحن نحترم تمامًا حقه في الإدلاء بهذه التصريحات، وفي أن يقرر بنفسه ما سيقوله في قاعة مجلس الشيوخ - من الواضح أنه يشعر بقوة بهذا الأمر، ونحن نتفهم ذلك ونحترمه".



وتابع: "الأمر (الإشعار) لا يتعلق بموافقتنا أو عدمها أو حتى بإجراء أي تعديلات على التصريحات بأية طريقة".