بدء محاكمة ضابط سابق بوزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية متهم بارتكاب جريمة قتل عام 1974

من المقرر أن يمثل ضابط سابق بوزارة أمن الدولة (شتازي) سيئة السمعة في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا، أمام المحاكمة، ابتداء من اليوم الخميس، بتهمة إطلاق النار على مواطن بولندي مما أدى إلى مقتله في محطة السكك الحديدية في فريدريش شتراسه في برلين عام 1974.

وبحسب لائحة الاتهام، وجهت النيابة العامة للمتهم، وهو ملازم سابق بوزارة أمن الدولة (شتازي) ويبلغ الآن من العمر 80 عاما، تهمة قتل تشيسلاف كوكوتشكا البالغ من العمر 38 عاما "برصاصة موجهة في الظهر أطلقها من موقع مخفي" أثناء عبوره الحدود إلى برلين الغربية.

وذكرت تقارير أن مسؤولي شتازي منحوا كوكوتشكا تصريحا بمغادرة البلاد، بل ورافقوه إلى المعبر الحدودي في محطة السكك الحديدية.

ومع ذلك، عندما تجاوز كوكوتشكا نقطة التفتيش الأخيرة هناك في وقت مبكر من بعد ظهر 29 مارس 1974، قٌتل برصاصة فتاكة.

وبعد سقوط جدار برلين في عام 1989، قامت المحاكم في برلين بمحاكمة عدد من الجنود ورجال الشرطة والمسؤولين رفيعي المستوى السابقين في ألمانيا الشرقية بتهمة قتل أشخاص كانوا يحاولون الفرار من البلاد. وأدين ما مجموعه 130 شخصا.