طبيب أحمد رفعت: وظائف الكلى لم تستجب ولكن الحالة مستقرة

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كشف الدكتور عماد حمدي الطبيب المعالج لأحمد رفعت آخر تطورات الحالة الصحية للاعب بعد أزمة سقوطه مغشيًا عليه في الأمتار الأخيرة لمباراة فريقه مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي بالأسبوع الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

صرح هاتفيًا لقناة أون تايم سبورتس قائلًا:"وظائف الكلى لم تستجب بالشكل المطلوب حتى الآن ولكن إجمالًا هناك تحسن كبير في حالة اللاعب عن الـ48 ساعة الماضية".

أضاف:" الفحوصات التي أجريت للاعب جاءت سلبية ولم توضح تناوله أدوية تسببت في حدوث الأزمة القلبية".

أكمل:" في الساعات الماضية هناك تحسن ملحوظ في حالة أحمد رفعت والأمور مستقرة ودرجة وعيه أصبحت أفضل وتعود بشكل تدريجي".

واصل:" هناك أيضًا أمر مطمئن يتعلق بضغط الدم، خلال الـ24 ساعة الماضية لم تحدث اضطرابات في عضلة القلب والأمور ستتحسن كثيرًا خلال الـ48 ساعة القادمة".