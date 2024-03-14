السعودية تتصدر سوق صناعة العطور خليجيا

حققت صناعة العطور السعودية، صادرات بلغت قيمتها 416 مليون ريال خلال عشرة أشهر من 2023، مقابل واردات أغلبها من الدول الأوروبية بلغت 1.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وتشير الأبحاث المتعلقة بسوق العطور إلى أن حجمه قد بلغ بالخليج 2.7 مليار دولار، وتتصدره السعودية، وبلغ حجمه عالمياً 53 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى نحو 72 مليار دولار بنهاية 2024.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء، أن المستثمرين السعوديين اغتنموا الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في قطاع صناعة العطور، حيث لم تَعُد السوق المحلية وبقية الأسواق الخليجية، بل حتى العالمية، حكرا على ماركات تجارية عالمية بعينها، بل أصبح المنتج السعودي منافسا قويا لهذه الماركات المستوردة.

ويتوقع أن تشهد سوق العطور في السعودية إقبالا خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب في سوق تشهد نموا ملحوظا يقدر بأكثر من ملياري ريال.