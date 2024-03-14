 اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين أغلقوا مدخل صحيفة نيويورك تايمز - بوابة الشروق
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اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين أغلقوا مدخل صحيفة نيويورك تايمز

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 11:09 م

ألقت شرطة نيويورك القبض على أكثر من 100 متظاهر من المؤيدين للفلسطينيين بعدما قاموا بإغلاق بهو صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على "تأييد الصحيفة للإبادة الجماعية".

وذكر موقع صحيفة يديعوت إحرانوت (واي نت) الإسرائيلية أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالمراسلة الإسرائيلية عنات شوارتز التي شاركت في التحقيق في الاعتداءات الجنسية التي يزعم أن حركة حماس ارتكبتها.

وكان عشرات المتظاهرين قاموا في وقت مبكر صباح اليوم، بمنع الوصول إلى مطبعة الصحيفة في كوينز واستلقوا على الطريق ومنعوا مرور الشاحنات حتى قامت الشرطة بإجلائهم من المنطقة.


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