ترامب يسعى لكسب دعم الناتو للضم المحتمل لجرينلاند للولايات المتحدة

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكسب دعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بشأن خطط الضم المحتمل لجزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض اليوم الخميس.

وأكد ترامب مجددا على الأهمية الاستراتيجية للجزيرة، مشيراً إلى أنها بعيدة عن الدنمارك، التي تنتمي إليها جرينلاند من الناحية الرسمية.

وحول سؤال من مراسل عن ضم محتمل، قال ترامب " حسنا، أعتقد أن هذا سوف يحدث".

وفي إشارة إلى روته، ذكر ترامب أنه لم يفكر كثيرا في الأمر من قبل ولكنه الآن يجلس مع رجل قد يكون مؤثرا للغاية .

من جانبه ،قال روته إنه يرغب في أن ينأى بنفسه عن الجدل الدائر حول ما إذا كان يجب أن تصبح الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة، كما أنه لا يرغب في " اقحام حلف الناتو في هذا النقاش"، مع أنه يُقرّ بأهمية جرينلاند الكبيرة للأمن الدولي بسبب موقعها .

وبرر ترامب اهتمامه بجرينلاند بامتلاكها ثروة من الموارد الطبيعية وموقعها الاستراتيجي. وقالت الدنمارك إنها لن تتخلى عن سيطرتها على جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وتتبع جرينلاند رسميا مملكة الدنمارك ولكنها تدير معظم شؤونها السياسية بشكل مستقل. ومع ذلك، لا تزال الجزيرة تعتمد ماليا بشكل كبير على الحكومة في كوبنهاجن التي تدير الشؤون الخارجية والدفاع .