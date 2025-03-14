الهنا اللى أنا فيه يحقق 22 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

حقق فيلم «الهنا اللى أنا فيه»، أمس 22 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوع عرض إلى 56 مليونًا و464 ألف جنيه، بما يوازي 465 ألف و315 تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربى.

تدور أحداثه حول شخصية «دكتور أحمد»، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.