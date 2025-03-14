ترامب: عملية 7 أكتوبر لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا على الرئيس السابق جو بايدن، والذي اتهمه بإدخال واشنطن في فوضى حقيقية مع روسيا.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الجمعة، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى مقتل ملايين الأشخاص بلا داعٍ، منوهًا بأن المزيد من الأشخاص سيلقون نفس المصير لو لم يتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وأشار إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا، وأحداث 7 أكتوبر في إسرائيل، وكذلك الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا.

ووصف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عهد بايدن بأنه «اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يكون «لحظة مجد» حال وجوده في سدة الحكم، خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن بقائه في الرئاسة كان سيمنع تعرض بلاده لـ«التضخم الملموس»، وسيحول دون اختراق الحدود، في ظل منع دخول المهاجرين غير الشرعيين.