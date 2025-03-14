أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الجمعة، بأن وفدا يضم نحو 100 شخصية من الطائفة الدرزية بسوريا، بدأ زيارة إلى إسرائيل هي الأولى منذ 52 عاما.

وذكرت هيئة البث أن الزيارة "تمت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، وتستمر ليومين".

وأضافت: "انطلقت قبل ظهر اليوم زيارة نحو 100 من مشايخ الدروز السوريين لإسرائيل، وتتضمن زيارة مواقع دينية درزية في الجولان (السوري المحتل) وشمال إسرائيل"، دون الكشف عن أي أسماء الوفد، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت إلى أن زيارة الشخصيات السورية الدرزية هي "الثانية منذ قيام الدولة (إسرائيل في العام 1948) والأولى منذ العام 1973".

وذكرت أنه من المقرر أن يجتمع الوفد الدرزي الجمعة، مع الرئيس الروحي للطائفة بإسرائيل وشخصيات أخرى من الطائفة، على حد ادعائها.

وتابعت: "سيزور الوفد مقام النبي شعيب، وقرية البقيعة، ضمن زيارته التي تستمر يومين"، وهي مواقع تتركز في القرى الدرزية شمال إسرائيل.

ولم يتضح إذا ما كان الوفد سيلتقي مع مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر بعد تعليق فوري عن السلطات السورية ولا قيادات الدروز في سوريا بشأن ادعاءات هيئة البث.

ويأتي حديث الهيئة العبرية عن هذه الزيارة المزعومة في ظل استياء سوري من تصريحات إسرائيلية سابقة اعتبروها "تدخلا في سيادة سوريا".

والأربعاء، ادعى إعلام عبري أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا عدة مرات في الأيام الأخيرة لـ"حماية الدروز السوريين"، فضلا عن إرسال مساعدات غذائية لهم.

وعليه أعرب دروز سوريون في احتجاجات شعبية وبيانات عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشئون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلادهم.