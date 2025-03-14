محمد صبحي : مسرحية وجهة نظر عرفتني معنى بصيرة الكفيف

شارك الفنان محمد صبحي، صورته من مسرحية "وجهة نظر" مع متابعي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "أنا مثلت وجهة نظر على المسرح 5 سنين، وأنا مغمض عرفت يعنى إيه بصيرة الكفيف، واكتشفت إن الإنسان محتاج يغمض أحيانا عشان يشوف أكتر!".

جدير بالذكر أن مسرحية" وجهة نظر" عُرضت في عام 1989، من بطولة محمد صبحي وعبلة كامل وهناء الشوربجي، ومن تأليف لينين الرملي ومن إخراج محمد صبحي.

تدور الأحداث حول مجموعة من فاقدي البصر الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم، ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة، ويأتي لهم عرفة الشواف (محمد صبحي) الكفيف الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الدار الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم.