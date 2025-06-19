أنصار رئيسة ميانمار السابقة سو تشي يحاولون نشر أكبر عدد قياسي من فيديوهات التهنئة بعيد ميلادها الـ80

احتفل الآلاف من أنصار رئيسة ميانمار السابقة المسجون أون سان سو تشي بعيد ميلادها الثامنين اليوم الخميس، عن طريق محاولة تحقيق رقم قياسي عالمي لأكبر عدد مقاطع التهنئة بعيد ميلادها، بينما نزل آخرون إلى الشوارع في مظاهرات ضد الحكومة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال كالو ساي هتو، أحد منظمي حملة فيديوهات التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، إن الهدف الأساسي هو جمع 80 ألف فيديو تهنئة لتكريم سو تشي وتحقيق رقم عالمي معترف به في موسوعة جينيس.

وقال المنظمون إن عدد مقاطع الفيديو التي جرى جمعها تجاوزت 103 آلاف فيديو اليوم الخميس، لتزيد ثلاث مرات عن الرقم القياسي الحالي البالغ 32207 فيديو الذي تحقق في 2017.

واعتقلت سو تشي في فبراير 2021 عندما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة ديمقراطيا. وأدينت بأكثر من 12 تهمة لجرائم يقول مؤيدوها إنه جرى تلفيقها لإبعادها عن المشهد السياسي. ومازال يعتبرها الكثيرون في ميانمار الرئيس الشرعي للبلاد بينما تقضي عقوبة بالسجن 27 عاما.

وقال كيم آريس، نجل سو تشي الذي يعيش في لندن، في بيان عبر فيسبوك اليوم الخميس، إن الحملة هي دليل قوي على الدعم العالمي لوالدته.

وقتل ما يقدر بأكثر من 6800 مدني على يد قوات الأمن خلال صراع مسلح واسع النطاق ضد الحكم العسكري الذي بدأ بعدما استولى الجنرالات على السلطة من حكومة سو تشي المنتخبة، بحسب بيانات جمعتها منظمات غير حكومية.