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تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية رمضانية للأصوات الواعدة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر بعنوان ليلة (موسيقية غنائية فى حب أم كلثوم)، ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان إيهاب عباس، وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت ١٥ مارس على مسرح أوبرا دمنهور، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن فعاليات عام أم كلثوم.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كوكب الشرق الشهيرة منها ألف ليلة وليلة، رق الحبيب، لسه فاكر وفكرونى.. أداء ملك محمد، لاما حازم، حبيبة الشريف ونهى المصرى.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الفعاليات بمناسبة الذكرى 50 لرحيل ام كلثوم والتى تحل هذا العام 2025 وتأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.