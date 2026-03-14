هولندا: البحث عن مشتبه بهما في تفجير خارج مدرسة يهودية بأمستردام

تلاحق السلطات الهولندية شخصين يشتبه في تورطهما بتفجير وقع خارج مدرسة يهودية في أمستردام. وندد عمدة المدينة بالهجوم واصفا إياه بأنه عمل عدواني جبان استهدف المجتمع اليهودي.

وجاء في بيان صادر عن بلدية المدينة أن الانفجار، الذي وقع ليلا واستهدف الجدار الخارجي للمدرسة في حي بويتنفيلدرت بالعاصمة الهولندية، تسبب بأضرار محدودة فقط.

وأفادت الشرطة في بيان بأن التحقيقات أظهرت وصول المشتبه بهما على دراجة نارية صغيرة (سكوتر)، حيث وضع أحدهما جسما ملاصقا للجدار قبل أن يعود مسرعا إلى المركبة، ليقع الانفجار أثناء مغادرتهما المكان.

وأضاف البيان أن الكاميرا رصدت الشخص الذي أحدث الانفجار .

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما في بيان لها إن سكان أمستردام اليهود يشعرون "بالخوف والغضب" ويتعرضون بشكل متزايد لمعاداة السامية.

ووصفت هالسيما الحادث بأنه "عمل عدواني جبان ضد المجتمع اليهودي"، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم.

وأضافت: "أتفهم الخوف والغضب الذي يشعر به المجتمع اليهودي في امستردام".

وأعرب رئيس وزراء هولندا روب جيتن أيضا عن غضبه إزاء الحادث "المروع" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس.

وأضاف: "لا مكان لمعاداة السامية في هولندا.أتفهم الغضب والخوف وسأتواصل مع الجالية اليهودية فورا. يجب أن يشعروا بالأمان في بلدنا دائما".

وكان حريق قد شب في مدخل كنيس يهودي في مدينة روتردام الهولندية صباح أمس الجمعة، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره "حريق عمد ".

وذكرت الشرطة أن الحريق سرعان ما تم إخمادة دون أن يتعرض أي شخص للإصابة.

وأدان نواب البرلمان والمنظمات اليهودية الحريق الذي وصفوه بأنه هجوم معاد للسامية.

وذكر تشانان هيرتزبيرجر رئيس المجلس اليهودي المركزي أن "هذا هو تجسد معاداة السامية، حيث تعقب الأفعال الآن الكلمات والتهديدات".

وأعرب وزير العدل والأمن ديفيد فان فيل عن دعمه للمجتمع اليهودي في هولندا.