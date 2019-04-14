الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن محافظ القدس بشروط مقيدة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن محافظ القدس عدنان غيث، بشروط مقيدة.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، محمد محمود، أن الاحتلال أفرج، عن المحافظ غيث، بشروط مقيدة، كغرامة مالية بقيمة ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل)، ومنعه من التواصل مع شخصيات وزملاء عمل لمدة أسبوع.

يذكر أن الاحتلال اعتقل المحافظ غيث فجر اليوم، من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، علما بأن الاحتلال كان قد منع غيث من دخول الضفة المحتلة لمدة 6 أشهر، بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر الماضي، ينتهي في 5-6-2019.

من ناحية أخرى.... استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن مجدي أحمد العباسي (22 عاما) للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة الاحتلال بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

يذكر أن الشاب العباسي أسير محرر، من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

من جهة ثانية، قررت محكمة الاحتلال اليوم، تمديد اعتقال الفتى المقدسي سعود محمود عليان (19عاما) من سكان حي عين اللوزة ببلدة سلوان، حتى السابع من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله بتاريخ 18/8/2017 وقد خضع لتحقيقات قاسية في زنازين "المسكوبية" غربي القدس المحتلة.