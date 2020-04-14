نتنياهو: نبذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة مع حزب أزرق أبيض

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن حزب الليكود اليميني يبذل "كل جهد" للتوصل إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يتزعمه منافسه بيني جانتس بحلول منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وأوضح نتنياهو أنه إذا انتهى الموعد النهائي لتشكيل حكومة طوارئ ائتلافية بحلول منتصف الليل، فستستمر الجهود لتشكيل الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية قبل أن يحل البرلمان الإسرائيلي نفسه.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي متلفز قائلا: "نحن نبذل جهودا كبيرة على مدار اليوم- لتشكيل حكومة وحدة، وإذا كان ذلك ممكنا ، لا يزال أمامنا حتى هذه الليلة".

وتابع نتنياهو قائلا: "نأمل في أن ننجح. وإذا لم ينجح ذلك حتى منتصف الليل.. سنستمر في بذل كل جهد لتشكيل حكومة الوحدة التي تحتاجها الدولة كثيرًا هذه الأيام".

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم حزب أزرق أبيض بتشكيل حكومة ائتلافية عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني من مارس.