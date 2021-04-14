إندونيسيا تسجل 5 آلاف و656 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، تسجيل 5 آلاف و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ مليونًا و583 ألفًا و182 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض 42 ألفًا و906 حالات.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا إلى مليون و431 ألفًا و892 شخصًا، فيما لا تزال هناك 108 آلاف و384 حالة نشطة.

وتتصدر إندونيسيا قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء (كوفيد-19) في جنوب شرق آسيا.