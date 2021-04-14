زعيم حزب المحافظين في اسكتلندا: نرفض الاستفتاء المتهور على استقلال البلاد

وصف زعيم حزب المحافظين في اسكتلندا، دوجلاس روس، سياسات الوزيرة الأولى نيكولا ستورجين الاستقلالية بـ"المتهورة" و"غير المتسقة تمامًا".

وقال روس -في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء- "ما كان طائشًا هو تقديم الحزب الوطني الاسكتلندي لمشروع قانون الاستفتاء في الأيام الأخيرة من البرلمان الاسكتلندي. ما أراه طائشا هو أن تقترح أنه يمكنك إجراء استفتاء وحملة لفصل اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة في مرحلة التعافي من كوفيد-19، وهو أمر لا يمكنك الحصول عليه مع الانتعاش. لا يمكنك تحقيق الانتعاش وإجراء الاستفتاء في نفس الوقت".