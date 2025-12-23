 إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال العشرات في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:26 ص القاهرة
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال العشرات في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:18 ص

أصيب 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة، طالت عشرات الفلسطينيين، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن  مصادر محلية  قولها، إن "قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 3 مواطنين".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمها تعاملت مع 3 إصابات، بينها إصابة بالرصاص في اليد، وإصابتان جراء انقلاب المركبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج".

وقال نادي الأسير، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مدينة دورا، جنوبي غرب محافظة الخليل، بعد اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت خمسة فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدات جيوس شمال قلقيلية، وعزون شرقها، وسنيريا جنوبًا، إضافة إلى تفتيش واسع لمنازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.


