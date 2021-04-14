روسيا تخطط لتوسيع وجودها في القطب الشمالي

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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في موسكو اليوم الأربعاء إن بلاده تهدف إلى توسيع نطاق وجودها في القطب الشمالي وأكد أن رئاسة مجلس القطب الشمالي، التي من المقرر أن تتولاها موسكو لشهر المقبل، يجب توظيفها لتعزيز هذا الهدف.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن الوزير قوله "هذه فرصة لتعزيز دور بلادنا كمنسق ومؤسس للعديد من البرامج في المنطقة".

ولم يفصح شويجو عن تفاصيل أخرى.

ويضم مجلس القطب الشمالي، إلى جانب روسيا، الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وكندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة.

والمجلس عبارة عن منتدى للتعاون يهدف إلى التركيز على التنمية المستدامة وحماية البيئة في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي.

وتؤكد روسيا أحقيتها في المواد الخام الموجودة في قاع القطب الشمالي، وقد عززت مؤخرًا وجودها العسكري هناك.

كما تعتزم روسيا استخدام كاسحات جليد جديدة من أجل جعل القطب الشمالي ممرا للشحن على مدار العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا إن السفن يمكن أن تبحر عبر الممر الشمالي الشرقي بطول ساحل القطب الشمالي الروسي على مدار العام، في المستقبل القريب جدًا.

وقال إنه من أجل تحقيق هذه الغاية، تقوم روسيا حاليا ببناء "أسطول كاسحات الجليد الأكثر كفاءة في العالم".

وكشفت موسكو العام الماضي أنها تعتزم بناء أكبر كاسحة جليد نووية حتى الآن.