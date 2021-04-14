الصحة الروسية توافق على إجراء تجارب سريرية للقاحي كورونا بين مرضى السرطان



أجازت وزارة الصحة الروسية للمتطوعين المصابين بأورام سرطانية المشاركة في تجربة اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا المستجد، "أبي فاك كورونا" و"كوفيفاك"، لتقييم فعاليتهما.



وأشارت وزارة الصحة الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لهذين اللقاحين جارية حاليا لتقييم فعاليتهما وسلامتهما.



وأوضح البيان أنه لا يمكن إجراء تعديلات على تعليمات الاستخدام الطبي للقاحات ضد فيروس كورونا في ما يتعلق بمرضى السرطان، إلا بعد الانتهاء من الدراسات بمشاركتهم وكذلك تقييم النتائج، مشددا على أنه وفقا لبيانات المركز العلمي لخبرة المنتجات الطبية التابع لوزارة الصحة، فإن مسألة تأثير اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا على مسار السرطان لم تتم دراستها بشكل كاف.



وكانت وكالة أنباء "تاس" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن انخراط المتطوعين المصابين بالسرطان في التجارب السريرية للقاحات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد يعتمد على نوع اللقاحات ومعرفة المنصات التي يتم تطويرها عليها.



يشار في هذا الصدد إلى أن التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك-في" بين المصابين بالسرطان في روسيا بدأت في مارس الماضي.



وقال مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" ألكسندر جينتسبيرج: "بحسب نتائج البحث، لا توجد موانع لمرضى السرطان لتحصينهم بهذا اللقاح، إلا في حالات العلاج الكيماوي".