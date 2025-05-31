الطيران الإسرائيلي يقصف 3 مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا ادعى الجيش احتواءها على صواريخ أرض بحر

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، في أول قصف معلن منذ اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم (الجمعة) ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي بيت ياشوط وبرج إسلام في اللاذقية، ومحيط مرفأ طرطوس".

وبحسب الوكالة "أسفرت الغارات عن أضرار مادية دون ورود أنباء عن خسائر بشرية".

بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل في منطقة اللاذقية في سوريا على مستودعات أسلحة".

وادعى الجيش أن المستودعات "احتوت على صواريخ أرض–بحر شكلت تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية".

وأضاف: "كما تم استهداف في منطقة اللاذقية مستندات (منصات) لصواريخ أرض جو".

وفي 14 مايو الجاري، التقى ترامب، الشرع، بالعاصمة السعودية الرياض، في أول لقاء معلن بين الزعيمين، ضمن جولة خليجية شملت قطر والإمارات والسعودية.