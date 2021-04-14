 حكومة كردستان العراق تنفي نبأ استهداف مركز مخابرات إسرائيلي في الإقليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة كردستان العراق تنفي نبأ استهداف مركز مخابرات إسرائيلي في الإقليم

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:58 ص
نفت حكومة إقليم كردستان العراق  اليوم الأربعاء نبأ استهداف مركز مخابرات إسرائيلي في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن  المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتیار عادل قوله،  في بيان  صحفي اليوم ،  إن"مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف (مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه)".

وأضاف أن "هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً"، مشيرا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه".

وتابع أن "غاية نشر تقارير كهذه، هو استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية".

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