أوقاف المنيا: مفاجآت مرورية على المساجد أثناء صلاة العشاء والتراويح

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المديرية أجرت عدة جولات مرورية مفاجأة على عدد من المساجد، للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، والكتاب الدوري لمحافظ المنيا، والخاص بالتعاقد بين المصلين أثناء صلاة العشاء والتراويح، وتنفيذ بنود الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشيخ أحمد جويد، مدير أوقاف بني مزار، أنه بشأن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد وعدم مخالفتها، فقد تابع عبدالرازق، المساجد والمفاجأت المرورية مع مفتشي الدعوة بالإدارة للتأكد من تطبيق كل الاحتياطات، والتدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بالضوابط الوقائية وتطبيق تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وحذر وكيل الوزارة، من عدم تنفيذ التعليمات والتحقيق مع المخالف بديوان عام وزارة الأوقاف، ومنعه من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثول المخالف أمام لجنة القيم بالوزارة، لما يبدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين في صلاة التراويح، وعدم أداء ما يلزم لتنبيههم مما سيترتب عليه أيضاً غلق المسجد.